هل يعود عمر جابر للزمالك في يناير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف طارق يحيى رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء دخلت في مفاوضات مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب عمر جابر في الصيف الماضي.

وأضاف طارق يحيى في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" اليوم الأحد :"طلبنا التعاقد مع عمر جابر، كنّا من أنصار عودة اللاعب للمشاركة كلاعب وسط ثالث في الفريق".

وتابع :"تحدثنا مع إدارة الزمالك وبالفعل دخلت الإدارة في مفاوضات مع نادي بيراميدز للحصول على خدمات عمر جابر لكن الصفقة لم تتم".

Advertisements

وعن عودة إدارة الزمالك لمحاولات ضم عمر جابر في يناير المقبل، أوضح المدير الفني السابق للزمالك :"انتقال اللاعب للزمالك قائم وبشدة في يناير".

وكان عمر جابر بدأ مسيرته مع الزمالك في 2010 حيث التحق للفريق الأول في نفس العام ليشارك بقميص الأبيض ستة مواسم ليرحل بعد ذلك للاحتراف الأوروبي عبر فريقي بازل السويسري ولوس أنجولوس الأمريكي.

وعاد عمر جابر إلى مصر عبر بوابة فريق بيراميدز في الصيف قبل الماضي في صفقة لم يعلن قيمتها المالية.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 36 مباراة مع بيراميدز استطاع من خلالهم أن يسجل هدف وحيد ويصنع أربع تمريرات حاسمة.