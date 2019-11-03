بعد وصول المصري.. بيراميدز يتأهل لمجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن فريق بيراميدز مقعدًا في دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بفوز ساحق بثلاثة أهداف دون رد على يانج أفريكانز التنزاني ضمن إياب الملحق الـ32 من عمر المسابقة.

مباراة الذهاب والتي أقيمت في تنزانيا انتهت لصالح بيراميدز (2-1)، ليعود ممثل مصر ويجدد الفوز لتصبح مجموع المباراتين (5-1).

وأصبح بيراميدز الممثل الثاني في البطولة بدور المجموعات بعد ضمان المصري البورسعيدي الوصول أيضًا لنفس الدور بعد الفوز الساحق الذي تحقق على كوت دور بطل سيشيل بنتيجة (6-0) بمجموع المباراتين.

تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي، محمد حمدي، عبد الله بكري، رجب بكار، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، عبد الله السعيد، محمد فاروق، نبيل دونجا، أحمد توفيق، ايريك تراوري.

تفاصيل المباراة:

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بيراميدز سيطر على الكرة منذ بداية المباراة حيث حاول محمد حمدي في الدقيقة 20 أن يزور شباك الفريق الخصم لكن تمر الكرة بجوار القائم الأيمن لحارس بطل تنزانيا.

وفي الدقيقة 28 استطاع الدولي البوركيني إيريك تراوري أن يسجل هدف بيراميدز الأول مستغلاً خطأ بين حارس يانج أفريكانز ودفاع الفريق الخصم.

عبد الله السعيد نجم وهداف فريق بيراميدز حاول أن يدرك الهدف الثاني لبيراميدز لكن حارس الفريق التنزاني يتألق ويبعد الكرة.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أحرز محمد فاروق هدف بيراميدز الثاني في المباراة بعد عرضية من عبد الله السعيد لتصبح النتيجة (2-0).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نجح عبد الله السعيد في تسجيل هدف بيراميدز الثالث في المباراة بعد عرضية رائعة من المهاجم الغاني جون أنتوي.