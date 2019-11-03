مدرب المحرق البحرينى: نمتلك لاعبين دوليين وسوء التوفيق وراء الهزيمة

قال ماركوس باكيتا المدير الفنى لفريق المحرق البحرينى، إن فريقه أدى بشكل جيد أمام الاتحاد السكندري.

وأوضح خلال الموتمر الصحفي الذي عقب بعد المباراة "لاعبو المحرق قدموا أداءا جيدًا في المباراة، لكن ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا غير مجرى اللعب".

وتابع "نتيجة اليوم وأخفاق لاعبينا جاء نتيجة ضغط المبارايات التى

خاضها اللاعبين خلال الفترة الماضية".وأضاف باكيتا " التوفيق خان اللاعبين خلال هذه المباراة رغم جاهزيتهم وإعدادهم الجيد بنسبة مائة بالمائة قبل المباراة خاصة وان فريقنا دولى ويمتلك لاعبين دوليين".واختتم حديثه مؤكدا على أن الدور ال١٦ لم ينته بعد وان مباراة العودة بالبحرين ستحسم الأمور.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على ضيفه المحرق البحريني بثنائية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة العربية

جدير بالذكر أن مباراة إياب دور ثمن نهائي البطولة العربية بين الاتحاد السكندري والمحرق البحريني سيقام يوم الخميس المقبل، على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة.



