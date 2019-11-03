كوفاتش عقب إقالته من تدريب بايرن ميونيخ: الإدارة أتخذت القرار الأفضل

وجه الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ الألماني، شكره لإدارة النادي، عقب إقالته من القيادة الفنية للفريق البافاري، على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

قال كوفاتش في تصحرياته لموقع لنادي بايرن ميونيخ الرسمي: " أشكر النادي على السنة ونصف التي قضيتها

مع الفريق، في تلك الفترة حققنا لقب الدوري الألماني، والكأس والسوبر، لقد كان وقتًا جيدًا، وأتمنة للنادي وللفريق التوفيق خلال الفترة المقبلة".

وتابع: " أعتقد بعد سوء النتائج في الفترة الأخيرة، أعتقد أن ذلك

أفضل قرار لكلا الطرفين في تلك اللحظة، النتائج والطريقة التي لعبنا بها في مؤخرًا جعلتني أصل لذلك القرار".

وخسر بايرن ميونيخ أمام نظيره فرانكفورت بنتيجة مدوية، بخماسية مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، مما أثار غضب إدارة النادي والجماهير الكبير.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الرابع برصيد 18، مبتعدًا عن بوروسيا موشنجلادنبخ المتصدر برصيد 22 نقطة.