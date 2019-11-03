الاتحاد السكندري يفوز على المحرق البحريني بثنائية في البطولة العربية

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على ضيفه المحرق البحريني بثنائية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة العربية

للأندية " كأس الملك محمد السادس".

سجل ثنائية زعيم الثغر كل من أحمد رفعت في الدقيقة 47 من علامة الجزاء، ثم أضاف خالد قمر الهدف الثاني في الدقيقة 66.

جدير بالذكر أن مباراة إياب دور ثمن نهائي البطولة العربية

بين الاتحاد السكندري والمحرق البحريني سيقام يوم الخميس المقبل، على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة.

يذكر أن الاتحاد السكندري كان قد اطاح بالعربي الكويتي من دور 32 من البطولة العربية، بعدما فاز عليه ذهابا وإيابًا بنتيجة 3 -0 بمجموعة المباراتين.