رسميًا..إدارة بايرن ميونيخ تقرر إقالة كوفاتش

قررت إدارة بايرن ميونيخ إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق البافاري، بشكل رسمي، بعد سوء نتائج الفريق في الفترة الماضية.
وأثارت الهزيمة الثقيلة الأخيرة للفريق أمام فرانكفورت، بخماسيةمقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الألماني، غضب إدارة النادي والجماهير بشكل كبير.
وأعلنت إدارة بايرن ميونيخ إقالة كوفاتش منتدريب الفريق، بعد الهزيمة الأخيرة المدوية بالدوري، حيث اجتمعت اليوم الإدارة النادي، من أجل مناقشة مستقبل كوفاتش.
ويحتل بايرن ميونيخ المركز الرابع برصيد 18 نقطة، مبتعدًا عن بوروسيا موشنجلادنبخ المتصدر بفارق أربع نقاط، والذي يملك 22 نقطة.
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