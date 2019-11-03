بيراميدز يفوز على يانج أفريكانز ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات، من كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب فوزه على يانج أفريكانز بطل تنزانيا، بثلاث أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمنمواجهات إياب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة (5-1) مجموع المباراتين.
سجل إيريك تراوري لاعب بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة ٢٨، ثم سجل محمدفاروق الهدف الثاني في الدقية 80، بعد عرضية من عبد الله السعيد، قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، 90+4 .
وكان بيراميدز قد حققّ الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف عن طريق إيريك تراوري وعبدالله السعيد.
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