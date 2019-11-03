النقاز وعبدالغني وأونجم يتألقون في مران الزمالك

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي أقيم مساء اليوم بمعسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر ، تألقا لافتا للثلاثي: حمدي النقاز ومحمد عبدالغني ومحمد أونجم ، وذلك خلال التقسيمة التي اقيمت بنهاية المران. أكتوبر ، تألقا لافتا للثلاثي: حمدي النقاز ومحمد عبدالغني ومحمد أونجم ، وذلك خلال التقسيمة التي اقيمت بنهاية المران. ونال الثلاثي اشادة خاصة من الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، وذلك عقب ظهورهم القوي والمميز خلال المران.

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