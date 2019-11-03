منتخب مصر للكرة النسائية يدخل معسكرًا استعدادًا لتصفيات إفريقيا

يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية بقيادة حسين عبداللطيف المدير الفني معسكرا مغلقا غدا الاثنين 4 نوفمبر ويستمر لمدة ستة أيام ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة المقرر لها فبراير المقبل.

ويضم المعسكر 24 لاعبة وتقام التدريبات علي فترتين، فترة صباحية تشمل تدريبات بدنية مكثفة تحت

إشراف عصام سليمان المعد البدني وتتضمن الفترة المسائية تدريبات خططية بقيادة حسين عبد اللطيف وجهازه المعاون مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمى بالتدريب علي بعض الجمل التكتيكية بهدف رفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبات والتدريب علي طريقة اللعب ويختتم المعسكر بمباراة ودية أمام نادي المعادي واليخت يوم الجمعة 8 نوفمبروتسعي الدكتورة سحر عبدالحق عضو لجنة ادارة اتحاد كرة القدم المشرف علي الكرة النسائية لإقامة أكثر من مباراة ودية دولية الفترة المقبلة بناء علي طلب حسين عبد اللطيف المدير الفني الذي أكد علي ضرورة توفير مباريات دولية للاحتكاك مع مدارس ومستويات مختلفة لاكساب اللاعبات الخبرات الدولية المطلوبة.