فيديو.. بعد إصابة جوميش المروعة.. تعرف على أبرز الإصابات المماثلة

أعادت الإصابة المروعة التي تعرض لها أندري جوميش لاعب وسط إيفرتون بكسر في ساقه، إلى الأذهان أبرز الإصابات العنيفة التي تعرض لها لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

وأصيب أندري جوميش بكسر في ساقه بعد تدخل عنيف من الكوري الجنوبي هيونج مين لاعب توتنهام الذي نال البطاقة الحمراء مباشرة من حكم المباراة، قبل أن يدخل في نوبة بكاء مع زملاؤه بعد رؤية إصابة جوميش.

لم تكن إصابة جوميش المروعة

هيا الأولى داخل المستطيل الأخضر، فقد سبقتها العديد من الإصابات المروعة، وفي التقرير التالي نسلط الضوء على تلك الإصابات.

إصابة أندريه جوميش

ديمبا با

تعرض السنغالي ديمبا با لاعب تشيلسي وإيفرتون الإنجليزيين السابق، لإصابة مروعة بكسر في ساقه عندما لعب بصفوف فريق شانجهاى شينو الصيني، والتي أنهت مسيرته الاحترافية من ملاعب كرة القدم.

لوك شو

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أصيب لوك شو مدافع مانشستر يونايتد

بإصابة مروعة هو الأخر بعد تدخل عنيف من مهاجم أيندهوفن الهولندي، أدي لكسر مزدوج في ساقه وغاب على إثرها ما يقرب من 6 أشهر.

آرون رامسي

أصيب آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس بكسر في ساقه حينما كان يرتدي قميص أرسنال الإنجليزي بعد تدخل عنيف أثناء مباراة فريقه أمام ستوك سيتي بمسابقة البريمرليج، وأدت لغيابه أكثر من 6 أشهر.

محمد إبراهيم

تعرض لاعب فريق الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي لنفس الإصابة بكسر في القدم، وذلك خلال مباراة فريقه أمام صن داونز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأدت لابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.