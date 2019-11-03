فقرة تأهيلية خفيفة للاعبين بالزمالك بقيادة مدرب الأحمال

أدى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة تأهيلية خفيفة علي هامش المران المقام حاليا بملعب معسكر السادس من اكتوبر ، وذلك تحت قيادة الاسباني رودريجيز مدرب الاحمال . قيادة الاسباني رودريجيز مدرب الاحمال . وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو تخفيف الجانب البدني بالمران المسائي وذلك وفقا للبرنامج البدني والتأهيلي الموضوع للاعبين والذي ينفذ علي مراحل. وفقا للبرنامج البدني والتأهيلي الموضوع للاعبين والذي ينفذ علي مراحل. وكان الفريق قد خاض فقرة بدنية قوية صباح اليوم بجمانيزيوم فندق المعسكر، وكذلك بعض الفقرات الاخري، وعليه تم تقليل الحمل التأهيلي والبدني في التدريب المسائي.

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