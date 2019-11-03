تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك

خاض حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية علي هامش المران المقام حاليًا بملعب معسكر الفريق في مدينة السادس من اكتوبر. معسكر الفريق في مدينة السادس من اكتوبر. وشهدت هذه التدريبات تألق الحراس وتنفيذ البرنامج التدريبي بدقة، مما جعلهم يحصلون على إشادة دراجون مدرب الحراس بالفريق.

ووضع دراجون لحراس المرمي، تدريبات فنية خاصة يقومون بتنفيذها اليوم.

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