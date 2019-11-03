شاهد فيديو الاصابة المروعة للاعب ايفرتون “اندري جوميز” وسون يبكي!!

تعرض لاعب وسط نادي ايفرتون “اندري جوميز” لاصابة مروعة مساء اليوم الاحد 3-11-2019 اثناء مباراة توتنهام هوتسبير في اطار مباريات الجولة ال11 من الدوري الانجليزي الممتاز. وتسبب لاعب وسط توتنهام “هيونج مين سون” في تلك الاصابة بعد تدخل شرس منه على قدم اندري جوميش (لاعب برشلونة وفالنسيا السابق) ليتسبب في كسر ساقه!. ولم يتمالك الكوري الجنوبي هيونج مين سون اعصابه وانهمر في البكاء، في مشهد قريب للغاية من مشهد اصابة لاعب ارسنال ارون رامسي في عام 2010 بعد تدخل شرس من لاعب ستوك سيتي ريان شوكروس. شاهد الفيديو هنا: Advertisements

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