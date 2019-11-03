خالد بيومي: ديربي الرجاء والوداد لا مثيل له في العالم

أبهرت أجواء ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية (كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال)، المحلل الرياضي المصري “خالد بيومي” خلال تحليله للمباراة من مدرجات ملعب محمد الخامس، ليلة أمس السبت 2-11-2019، لقناة أبو ظبي الرياضية.

وقدمت الجماهير المغربية لوحات فنية مختلفة قبل و .

ومن بين تلك اللوحات التي أثارت اعجاب المشاهدين في كل مكان، تيفو التنين الأحمر الذي ظهر في مدرجات الوداد أثناء سير اللعب.

وتأجل الحسم إلى مباراة الإياب، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على نفس الملعب، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1، إلا إذا استطاع الوداد الحفاظ على نظافة شباكه وتعادل من دون أهداف.

وقال خالد بيومي في الاستوديو التحليلي “لأول مرة أشارك في تحليل المباراة، وأتمنى ألا تنتهي بسبب جمال الملعب وروعة الجمهور”.

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وذهب بيومي إلى ما هو أبعد من ذلك للتعبير عن انبهاره بما حدث ليلة أمس، قائلاً عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بأنه لم يحظ بسهرة كهذه طوال مسيرته المهنية.

وأوضح المحلل السابق للدوري الإيطالي في قنوات بي إن سبورتس القطرية “كانت لي الفرصة من خلال عملي أن أتواجد في معظم ملاعب العالم، أما عن تجربة اليوم بين جمهور الرجاء والوداد، فقد كان لها طعم آخر لم أشعر به في أي مدينة أو أي ملعب في العالم. شكرًا من القلب لكم على هذا الإبداع”.

وسبق لخالد بيومي تحليل مباراة ديربي الاخوة الأعداء في ميلانو بين الإنتر وميلان بملعب سان سيرو، وشارك كذلك في تحليل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

كما تواجد المحلل المصري المعروف في ديربي بوينس آيرس بين بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كوبا ليبرتادوريس نسخة عام 2018 والتي شهدت فوز ريفربليت بنتيجة 1/3 على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد، وذلك أثناء نقل المسابقة على قناة أبو ظبي الرياضية.