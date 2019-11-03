أهداف مباراة الهلال وعرعر في كأس خادم الحرمين الشريفين

في غياب 7 من لاعبيه أساسيين، فاز نادي الهلال السعودي على ضيفه عرعر، مساء اليوم الأحد 3-11-2019، في المباراة التي أقيمت بملعب جامعة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح الهلال أهداف المباراة في الدقيقة 45 عن طريق هدف سجله المدافع التونسي عادل هماني بالخطأ في مرماه، بعد فشله في إبعاد تصويبة من لاعب وسط الهلال هتان باهبري، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وبعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، أضاف الهلال الهدف الثاني بواسطة الأسطورة وقائد الفريق “محمد الشلهوب” بتصويبة مفاجئة من حوالي 25 ياردة في الدقيقة 57.

وأضاف كارلوس إدواردو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 81، وبعد عشر دقائق أنهى هاتان باهبري مهرجان الأهداف بالهدف الرابع.

وسجل لاعب عرعر “فهران العنزي” هدف حفظ ماء وجه فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وحضر اللقاء من مدرجات ستاد محيط الرعب، حوالي 7604 مشجع.

ويُنافس نادي عرعر في الدوري السعودي الدرجة الثانية، ضمن المجموعة الثانية مع أندية العربي والخلود والرياض والشرق والأنوار والدرعية والدرع والصفا والقيصومة والعروبة والحجاز.

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ويحتل عرعر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة، بفارق نقطتين عن متصدري المجموعة الثانية “العربي والخلود”.

أهداف مباراة الهلال وعرعر اليوم

الهدف الأول للهلال في الدقيقة 45 “عادل هماني”

الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 57 “محمد الشلهوب”

الهدف الثالث في الدقيقة 81 “كارلوس إدواردو”

الهدف الرابع في الدقيقة 91 “هاتان باهبري”

هدف عرعر الوحيد في الدقيقة 94 “العنزي”