رياضة | بايرن ميونيخ يعلن إقالة كوفاتش بعد خماسية فرانكفورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يعلن إقالة كوفاتش بعد خماسية فرانكفورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن إقالة مدربه نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق وذلك بعد 24 ساعة فقط من هزيمة الفريق الأخيرة من فريق اينتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني.

بايرن ميونيخ يعلن إقالة كوفاتش بعد خماسية فرانكفورت

وكان بايرن ميونيخ قد تعرض لهزيمة ثقيلة من فرانكفورت بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، مما جعل إدارة الفريق الألماني تعلن رحيل المدرب بشكل سريع.

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ويحتل فريق بايرن ميونيخ المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ متصدر الترتيب.

وكان الفريق البافاري قد تعرض لهزيمتين في الدوري هذا الموسم، وتعادل في ثلاث مواجهات وحقق الفوز في 5 مباريات فقط.