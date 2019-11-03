رياضة | لجنة إسبانية تصنف مباراة برشلونة وسلافيا براج " بالخطيرة "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة إسبانية تصنف مباراة برشلونة وسلافيا براج " بالخطيرة " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد أن اللجنة الوطنية لمكافحة العنف والعنصرية والكراهية التي تقام تظهر في ملاعب كرة القدم قد صنفت مباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي والتي ستقام في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا ستكون عالية الخطورة .

ومن المنتظر أن تلعب المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد الكامب نو بعد أن إلتقيا في الجولة الماضية على ملعب براج ونجح رفقاء ليونيل ميسي في العودة بالفوز بهدفين مقابل هدف ليؤمنوا صدارتهم للمجموعة .

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ويحتاج أبناء إرنستو فالفيردي إلى تحقيق الفوز من أجل الإقتراب أكثر من الوصول للدور ثمن النهائي من البطولة والتي يتصدر فيها الفريق المجموعة السادسة بسبعة نقاط متفوقًا على إنتر ميلان وبروسيا دورتموند الألماني بثلاثة نقاط .

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأسباني لكرة القدم قد قامت بتأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد والتي كان مقرراً لها يوم السبت الماضي وتم تأجيلها إلى يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر بسبب المظاهرات التي قامت بها الجماهير في إقليم كتالونيا مطالبة بالإستقلال .

وحذرت اللجنة من قيام بعض الجماهير في المدرجات بنقل رسائل الشارع الكتالوني في الملعب خاصة في ظل المناوشات التي من المنتظر أن تحدث من جانب جمهور الفريق التشيكي ما جعل اللجنة تصنف المباراة بإنها خطيرة وطالبت بوجود عناصر أمن بصورة مكثفة .