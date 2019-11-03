رياضة | مفاجأة.. تعرف على العقوبة المتوقعة لسون عقب تدخله العنيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تعرف على العقوبة المتوقعة لسون عقب تدخله العنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت 3 نوفمبر عن العقوبة المتوقع أن يتم تطبيقها على الكوري سون هيونج مين نجم نادي توتنهام الإنجليزي.

تدخل سون العنيف وطرده

وقد قام سون بتدخل عنيف على أندريه جوميز لاعب وسط نادي إيفرتون خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل.

وتعرض جوميز إلى إصابة قوية جدا في الكاحل ليتم طرد سون على أثرها وخرج جوميز محمولا ولم يستطع إستكمال المباراة.

العقوبة المتوقعة على سون

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن سون من المتوقع أن يتم إيقافه لمدة 3 مباريات متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لحصوله على طرد مباشر وتدخله العنيف على جوميز.

نتيجة مباراة توتنهام وإيفرتون

وانتهت مباراة نادي توتنهام ضد نظيره نادي إيفرتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباريات اليوم

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة الحادية عشر كالآتي:

1- ليفربول 31 نقطة

2- مانشستر سيتي 25 نقطة

3- ليستر سيتي 23 نقطة

4- تشيلسي 23 نقطة

5- أرسنال 17 نقطة

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6- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

7- بورنموث 16 نقطة

8- برايتون 15 نقطة

9- كريستال بالاس 15 نقطة

10- مانشستر يونايتد 13 نقطة

11- ولفرهامبتون 13 نقطة

12- وست هام 13 نقطة

13- توتنهام 13 نقطة

14- بيرنلي 12 نقطة

15- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

16- أستون فيلا 11 نقطة

17- إيفرتون 11 نقاط

18- ساوثامبتون 8 نقاط

19- نورويتش سيتي 7 نقاط

20- واتفورد 5 نقاط.