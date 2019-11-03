رياضة | بيراميدز يكرر فوزه على يانج أفريكانز ويعبر إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكرر فوزه على يانج أفريكانز ويعبر إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأ بيراميدز مسلسل الأهداف في الدقيقة 29 عن طريق إيريك تراوري قبل أن يضاعف محمد فاروق النتيجة في الدقيقة 80، وفي الوقت بدل الضائع ومن تمريرة سحرية للبوركيني تراوري، سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني.
وكان بيراميدز حقق الفوز ذهابا في تنزانيا بهدفين مقابل هدف ليكرر الفريق الأزرق فوزه على يانج أفريكانز ويحجز مقعده في دور المجموعات.
وبدأ الفرنسي سيباستيان ديسابر المباراة بتشكيلة مكونة من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: رجب بكار – عبد الله بكري – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي
الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد فتحي
الهجوم: إريك تراوري – عبد الله السعيد - محمد فاروق