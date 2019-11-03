رياضة | بيراميدز يكرر فوزه على يانج أفريكانز ويعبر إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية

وبدأ بيراميدز مسلسل الأهداف في الدقيقة 29 عن طريق إيريك تراوري قبل أن يضاعف محمد فاروق النتيجة في الدقيقة 80، وفي الوقت بدل الضائع ومن تمريرة سحرية للبوركيني تراوري، سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني.

وكان بيراميدز حقق الفوز ذهابا في تنزانيا بهدفين مقابل هدف ليكرر الفريق الأزرق فوزه على يانج أفريكانز ويحجز مقعده في دور المجموعات.

وبدأ الفرنسي سيباستيان ديسابر المباراة بتشكيلة مكونة من:

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