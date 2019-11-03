رياضة | عاجل.. سبب مفاجئ وراء فشل صفقة القرن للريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سبب مفاجئ وراء فشل صفقة القرن للريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية اليوم الاحد مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد فاديم فاسيليف نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي السابق الكواليس التي إنتقل بها مبابي إلى صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل عامين .

وقال فاسيليف في مقابلة تلفزيونية أجراها مع برنامج " تيليفوت " أن اللاعب الشاب رفض إرتداء قميص ريال مدريد وهو الذي لم يتغير حتى الآن بل إكتسب سمعة طيبة وقوة كبيرة لكنه يجب عليه أن يتحلى بالإحترافية من أجل مناطحة كبار اللعبة أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .

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وحول إنتقال بطل العالم مع المنتخب الفرنسي إلى ريال مدريد في صيف العام 2017 أكد فاسيليف أن خطوة واحدة فقط كانت تفصل اللاعب عن الإنتقال إلى العملاق الاسباني لكنه قرر أن يلعب في فرنسا من أجل أن يصبح أسطورة في دوري بلاده قبل أن يرحل صوب الليجا .

وأنهى فاسيليف تصريحاته أنه طلب من مبابي أن يتحلى بالصبر وأنه يثق في طرق جميع الأندية الأوروبية الكبرى لأبوابة وستصفق له الجماهير أينما ذهب بسبب المهارة الكبيرة التي يتوفر عليها والإمكانيات الهائلة التي توجد لديه .

يذكر أن صفقة إنتقال مبابي لباريس سان جيرمان قد كلف خزائن النادي الفرنسي باريس سان جيرمان 180 مليون يورو ويرغب زيدان في الحصول على خدماته الموسم المقبل ليكون بديلاً للنجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو الذي رحل صوب يوفنتوس الإيطالي .