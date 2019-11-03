رياضة | بالوتيلي يرد على العنصرية بطريقة عنيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالوتيلي يرد على العنصرية بطريقة عنيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإيطالية روما عن تهديد ماريو بالوتيلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريشيا بترك ملعب مارك أنتونيو بينتجودي والذي يستضيف لقاء فريقه ضد فريق نادي هيلاس فيرونا لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من الكالتشيو الإيطالي .

وقالت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية أن الجماهير الموجودة في الملعب من مناصري فريق نادي هيلاس فيرونا قد أطلقت هتافات عنصرية تجاه المهاجم الإيطالي الدولي في الدقائق الأولى من اللقاء ما أظهر على اللاعب علامات غضب كبيرة للغاية .

وإتجه الإيطالي إلى المدرجات ووفق في وجه جماهير فريق فيرونا بعد أن هتفوا ضدهم بعنصرية وقام بتسديد الكرة نحوهم بقوة كبيرة وحاول الخروج من الملعب وأظهرت الكاميرات الموجودة في الملعب إشارة اللاعب بإصبعه أنه لا يريد إكمال اللقاء .

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وهدد اللاعب بإنه سيعتزل كرة القدم بسبب تلك الأفعال المشينة التي تقوم بها الجماهير الغير مدركة لمعاني الإنسانية أو اللعب النظيف ما جعل رفاقه وزملاءه في الفريق يتدخلون على الفور ونجحوا في إثناءه عن قرار الخروج من اللقاء .

وفي الجهة الأخرى قرر حكم المباراة إيقاف اللقاء إلى أكثر من أربعة دقائق وخرج المذيع الداخلي للملعب ليحذر الجماهير من إطلاق أي هتافات عنصرية أخرى .

وبموجب قواعد مكافحة العنصرية الموجودة في الدوري الإيطالي فإنه يجب على الحكم إلغاء المباراة في حالة إستمرت الإساءة .

