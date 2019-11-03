رياضة | ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد عن عودة لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى التدريبات في مدينة جوان جامبر مقر تدريبات البلوجرانا وذلك بعد الخسارة التي مُني بها الفريق من نادي ليفانتي بهدف واحد مقابل ثلاثة في الجولة الماضية من الليجا .

وأنهت الخسارة التي وقع فيها البلوجرانا سلسلة الإنتصارات التي حققها رفقاء ليونيل ميسي في خمسة مواجهات ووضعت فالفيردي على حافة الهاوية وبدأت الجماهير تطالب الإدارة بالبحث عن البديل من أجل ضمان تعديل المسار وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الدوري ودوري الأبطال .

وأدى جميع اللاعبين المشاركين في لقاء ليفانتي تدريبات خفيفة في الجيم للإستشفاء في الوقت الذي تدرب فيه باقي اللاعبين على أرضية الملعب في تقسيمة قوية شهدت غياب لاعب واحد فقط وهو الأوروجوياني لويس سواريز بداعي الإصابة التي تعرض لها في مواجهة ليفانتي الماضية والتي جعلته يغادر الملعب .

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فيما شهد المران مشاركة بعض اللاعبين من الفريق الثاني للبلوجرانا أمثال كارليس بيريز والذي شارك في اللقاء بديل فيما لعب من فريق الشباب ارناو تيناس وأنسو فاتي .

يذكر أن البلوجرانا يستعد لمواجهة قوية ستجمعه بفريق نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا .

وتنتظر الجماهير الكتالونية من ليونيل ميسي إهدائهم التشامبيونزليج الموسم الجاري بعد غيابه عن خزائن النادي منذ عام 2015 .