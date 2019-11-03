رياضة | مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اليوم الأحد 3 نوفمبر منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأخر مباراتين في هذه الجولة.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وكانت أهم مباراة في مباراتي اليوم من الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هي مباراة توتنهام وإيفرتون و التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم من الجولة الحادية عشر

كريستال بالاس × ليستر سيتي

وانتهت هذه المباراة بفوز ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ.

إيفرتون × توتنهام

فيما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

مواعيد مباريات الجولة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي كالآتي:

نورويتش سيتي × واتفورد

وستلعب هذه المباراة يوم الجمعة 8 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

تشيلسي × كريستال بالاس

بينما تلعب هذه المباراة يوم السبت 9 نوفمبر في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

بيرنلي × وست هام

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كما ستلعب هذه المباراة يوم السبت 9 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد × بورنموث

فيما ستلعب هذه المباراة أيضا يوم السبت 9 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ساوثامبتون × إيفرتون

وستلعب هذه المباراة يوم السبت 9 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

توتنهام × شيفيلد يونايتد

بينما ستلعب هذه المباراة يوم السبت 9 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي × أرسنال

وستلعب هذه المباراة يوم السبت 9 نوفمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ولفرهامبتون × أستون فيلا

بينما تلعب هذه المباراة يوم الأحد 10 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد × برايتون

وستلعب هذه المباراة أيضا يوم الأحد 10 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ليفربول × مانشستر سيتي

كما ستلعب هذه المباراة يوم الأحد 10 نوفمبر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.