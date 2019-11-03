رياضة | عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي موقفه من اللعب للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين في الفترة الماضية.

رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

وعرض النادي الأهلي على أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي الانتقال إلى المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي لمدة موسم على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

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وحسم مدافع وست بروميتش الإنجليزي موقفه من عرض النادي الأهلي قبل يناير المقبل والذي أبلغه إلى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر.

وأبلغ أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي أمير توفيق بإنه في حال عدم تلقيه أي عرض من الدوري الإنجليزي في يناير المقبل سيوافق على الانتقال إلي النادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مثل رمضان صبحي المعار من هيدرسيلفد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

وشدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على لجنة التخطيط ضرورة التعاقد مع مدافع سوبر في يناير المقبل من أجل تدعيم الفريق خاصة في ظل الارتباطات المحلية والإفريقية في بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.