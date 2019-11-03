رياضة | قرعة ثمن نهائي كأس ألمانيا تسفر عن مواجهات نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة ثمن نهائي كأس ألمانيا تسفر عن مواجهات نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا والتي أجريت اليوم الأحد عن وقوع بعض المواجهات النارية والتي جاءت أبرزها وقوع بايرن ميونخ حامل لقب البطولة في مواجهة نادي هوفنهايم وهي الفرصة التي ستمنح رفقاء فيليب كوتينيو فرصة الثأر بعد الخسارة التي مني بها البافاري على ملعبه في الدوري .

فيما أوقعت القرعة فريق نادي آينتراخت فرانكفورت بطل نسخة عام 2018 في مواجهة نادي لايبزيج وال>ي خاض ووصل إلى نهائي البطولة العام الماضي .

في الوقت الذي سيلعب فيه فريق نادي فيردر بريمن مع نادي بروسيا دورتموند ويواجه فريق نادي شالكه هيرتا برلين ما ينذر بوجود ندية كبيرة في تلك المباريات .

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وسبق وأن تلقى فريق نادي البايرن هزيمته اليتيمة على ملعبه هذا الموسم على يد هوفنهايم خلال شهر أكتوبر الماضي وكان هذا الفوز بداية سلسلة الفوز التي حققها الفريق على مستوى بطولتي الكأس والبوندسليجا .

وشهدت القرعة أيضًا وقوع بايرن ليفركوزن في مواجهة شتوتجارت الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الالماني فيما سيخرج يونيون برلين لمواجهة فيرل من الدرجة الرابعة .

ويلعب كارلسروه مع فريق نادي ساربوكن ويحل فورتونا دوسلدورف ضفيًا ثقيلاً على فريق نادي كايزر سلاوتيرن الذي ينافس في الدرجة الثالثة الألماني .

وكان ساربروكن قد نجح في تحقيق أبرز مفاجأت البطولة بعد أن أطاح بنادي كولن من دور الأثنين والثلاثين لينجح في الظهور بالدور ثمن النهائي الذي ستلعب مبارياته يوم 4،5 فبراير .