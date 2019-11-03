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رياضة | كأس خادم الحرمين الشريفين.. الهلال يقسو على عرعر برباعية ويتأهل لدور الـ32

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خطف فريق الهلال بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ثمينا عل ضيفه عرعر "درجة ثانية؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
كأس خادم الحرمين الشريفين.. الهلال يقسو على عرعر برباعية ويتأهل لدور الـ32 

وسجل هدف الهلال الأول مدافع عرعر في مرماه عن طريق الخطأ عند الدقيقة 42.

وأحرز محمد الشلهوب الهدف الثاني للهلال بتسديدة حاسمة استقرت في شباك عرعر عند الدقيقة 57.

كما تمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 80، قبل أن يحرز هتان باهبري الهدف الرابع بتمريرة من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى عرعر عند الدقيقة 90،

فيما سجل هدف عرعر الوحيد لاعبه فهران فالح عند الدقيقة 92، ليعلن حكم اللقاء شكري الحنفوش فوز الهلال برباعية مقابل هدف.

وتعد المباراة أخر إختبار للزعيم قبل خوض مواجهة فريق أوراوا ريد الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

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