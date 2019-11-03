اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة بارادو وكمبالا سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف SPORTS المفتوحة ماتش بارادو الآن NOW

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نتيجة وملخص مباراة كمبالا سيتي ونادي بارادو بث مباشر Kampala City vs Paradou فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية مباريات اليوم 3 نوفمبر 2019 يلا كورة مباشر فى منافسات الإياب من الدور الـ32 مكرر فى البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم من رابط كورة مباشر مع متابعة متوالية للقاء عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

مشاهدة مباراة كمبالا سيتي ونادي بارادو

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