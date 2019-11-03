اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ميلان ضد لاتسيو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ميلان II7SRY جول PLUS NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ميلان ضد لاتسيو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ميلان II7SRY جول PLUS NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ميلان الإيطالي KOORA GOAL لمواجهة نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد 3 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو في ملعب اللقاء

وستلعب مباراة ميلان ولاتسيو KORA LIVE اليوم في الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.

والقنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو

وستذاع مباراة ميلان ولاتسيو اليوم بالدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD4" بتعليق حفيظ دراجي.

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بث مباشر لمباراة ميلان ولاتسيو

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي لاتسيو YALLA SHOOT في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد نادي ميلان KORA ONLINE في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.