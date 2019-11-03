اونلاين | يلا شوت NOW: مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ميلان جودة متعددة PLUS

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بث مباشر مواجهة ميلان ولاتسيو اليوم 3-11-2019، يلا شوووت ميلان لاتسيو، كوورة أون مواجهة ميلان ولاتسيو، يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، نظيره لاتسيو اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الغيطالي الكالتشيو.

وقفز ميلان بعد فوزه على سبال، إلى المركز العاشر، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد سبال عند 7 نقاط في المركز الـ19.

وكان الروسونيري قد انتزع فوزا صعبا أمام ضيفه سبال، بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تقام مباراة ميلان ولاتسيو في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكه المكرمه

وفي تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تقام المباراة على ملعب سان سيرو أو جوزيبي مياتزا معقل ميلان الإيطالي

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القنوات الناقلة لمواجهة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4، ويعلق على المواجهة الجزائري، حفيظ دراجى.

وفي نفس السياق كشفت شبكة “هو سكورد” العالمية، التشكيل المتوقع أن يدفع به ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، في مواجهة لاتسيو، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: كالابريا – موساكيو – رومانيولي – هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش – لوكاس بيليا – بونافينتورا

خط الهجوم: سوسو فيرنانديز –كرزيستوف بياتيك – هاكن كالهانجولو.

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