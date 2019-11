اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY شوت PLUS رابط ميلان NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY شوت PLUS رابط ميلان NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد 3 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز. موعد مباراة ميلان ولاتسيو في ملعب اللقاء وستلعب مباراة ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو. والقنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو Advertisements وستذاع مباراة ميلان ولاتسيو اليوم بالدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD4" بتعليق حفيظ دراجي. ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي ويتواجد نادي لاتسيو في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة. بينما يتواجد نادي ميلان في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

