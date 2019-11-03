اونلاين | «شووت NOW» مشاهدة مباراة بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر KorA live كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط بيراميدز p

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يواجه فريق بيراميدز نظيره يانج أفريكانز ، غدًا الأحد 3 نوفمبر، كورة اون لاين kora on line على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات إياب دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفيدرالية ، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت ابو ظبي وبمكن متابعة جميع مباريات بطولة الكوندرالية الإفريقية عبر موقع يلا شوت لايف yalla shoot liveويسعى فريق بيراميدز للفوز على يانج افريكانز والتأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية youtube live .

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز مهم على يانج أفريكانز، kora starفي مباراة ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية، والتي أقيمت في تنزانيا، بهدفين مقابل هدف، ليقطع شوطا طويلا نحو بلوغ دور المجموعات فاز فريق بيراميدز على نظيره يانج أفريكانز التنزانى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على الملعب الوطنى بتنزانيا kora cool ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية. kora star

تقدم بيراميدز بهدف أحرزه إيريك تراورى فى الدقيقة 41 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى بعد صناعة من محمد فاروق فى الدقيقة 63، ثم أحرز بابى تشمبى لاعب يانج أفريكانز هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 88 لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 2/1، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل. yalla shoot 7asry.

وتعد مشاركة بيراميدز هى الأولى فى مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضى بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) kora youtube

أما فريق يانج أفريكانز فلقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي بزيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، caf live عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الافريقى ويذهب إلى الكونفدرالية. kora shoot live

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ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب برج العرب ، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه. kora on line

أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز على أهمية مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز ويانج أفريكانز غدًا الأحد ضمن منافسات البطولة القارية وقال عيد خلال لقاء له عبر قناة "أون سبورت": "أمامنا مباراة هامة جدًا بالنسبة لتاريخ النادي والمرحلة المقبلة، وحققنا نتيجة جيدة في الذهاب ونريد التأكيد في العودة".

تشكيلة بيراميدز المتوقعة أمام يانج أفريكانز : yalla shoot live hd

في حراسة المرمى :أحمد الشناوى.

في خط الدفاع : عمر جابر، عبد الله بكرى ، رجب بكار ،أحمد منصور.

في خط الوسط : محمد فتحى، محمد فاروق، تراورى، دونجا، .

في خط الهجوم : عبد الله السعيد،دودو الجباس