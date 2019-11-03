اونلاين | شووت ostora: مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر yalla shoot يلا شوت i7sry اونلاين ماتش بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر NOW

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يستعد نادي بيراميدز YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي يانج أفريكانز اليوم الأحد 3 نوفمبر ضمن منافسات إياب الدور ال 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز

وستلعب مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز KORA LIVE اليوم في كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز

وستذاع مباراتي بيراميدز KORA ONLINE ويانج إفريكانز اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية على قناة "أون سبورت" وقناة "تايم سبورت".

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بث مباشر لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم في كأس الكونفدرالية ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بكأس الكونفدرالية بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين YALLA SHOOT كانت قد انتهت بفوز نادي بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف على الملعب الوطني.