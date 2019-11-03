اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر kooora goal كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش بيراميدز NOW

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، بإياب دور ال32 مكرر للكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بالكونفدرالية

وتقام مباراة بيراميدز سبورت ضد يانج أفريكانز التنزاني، اليوم الأحد 3 نوفمبر، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز

وتذاع مباراة بيراميدز سبورت ضد يانج أفريكانز التنزاني، عبر مجموعة قنوات أون سبورت وتايم سبورتس.

نتيجة الذهاب بين الفريقين

ونجح بيراميدز، في تحقيق الفوز ذهابا على يانج أفريكانز، بهدفين مقابل هدف خارج الديار ليضع قدما في دور المجموعات ويحتاج التعادل أو الفوز بأي نتيجة، ليتأهل لأول مرة في تاريخه لدور المجموعات بالكونفدرالية.