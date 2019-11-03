اونلاين | كورة ستار NOW : يلا شوت بث مباشر بيراميدو ويانج افريكانز KOOORA GOAL كورة لايف GOAL رابط ماتش بيراميدز NOW

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يلتقى فريقى بيراميدز ويانج أفريكانز ضمن لقاء الإياب بالدور الـ32 المكرر من كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2020، يفتتح استاد الدفاع الجوى اليوم لقاء قوى ومهم للغاية، بين فريقى بيراميدز ويانج أفريكانز.

تنطلق المواجهة بين فريقى بيراميدز ويانج أفريكانز فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، والتى ستذاع على قناة أون سبورت 1

مشاهدة مباراة بيراميدز ويانغ أفريكانز بث مباشر اليوم beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة بيراميدز و يانج افريكانز اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية

مشاهدة مباراة بيراميدز و يانج افريكانز بث مباشر اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية

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بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر ، يستضيف ستاد الدفاع الجوى مباراة العودة من الدور 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم 2019 / 2020 ، استطاع فريق بيراميدز أن يحقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ، أحرز الأهداف اللاعب عبدالله السعيد و اللاعب إيريك تراوري ، نتيجة جيدة جدا لفريق الأهرام خارج الأرض ، وبالتأكيد هذه النتيجة سوف تريحه في مباراة العودة اليوم ، حيث أن أي تعادل بأي نتيجة أو أي فوز للفريق سيجعله يصعد للدور القادم مباشرة ، ننتظر أن نشاهد مباراة قوية من الفريق لضمان التأهل للدور السادس عشر من البطولة ، يذكر أن النسخة الأخير من هذه المسابقة قد حصل عليها فريق الزمالك المصري .