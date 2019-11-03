اونلاين | يلا جووول ITTAHED مشاهدة مباراة الاتحاد والمحرق بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين الاتحاد HD1

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يستضيف فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم، نظيره المحرق البحريني ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

المباراة من المقرر إقامتها على ملعب استاد برج العرب، في ذهاب دور الـ 16 من عمر البطولة.

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موعد مباراة الاتحاد والمحرق البحريني في البطولة العربية

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

يذكر أن الاتحاد السكندري قد عبر دور الـ 32 من البطولة، عبر الفوز على العربي الكويتي ذهابًا بهدف دون رد، وهدفين دون رد إيابًا.