اونلاين | كورة ARAB CHAMPION شووت مشاهدة مباراة الاتحاد والمحرق بث مباشر kora on line مشاهدة مباراة الاتحاد الان yalla shoot

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أسفرت قرعة البطولة العربية لكأس محمد السادس للأنديه عن مواجهة الاتحاد السكندري أمام نظيره المحرق البحريني.

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ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ذهابا يوم 3 نوفمبر المقبل علي استاد الاسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء علي أن يقام لقاء الإياب في البحرين 26 نوفمبر باستاد المحرق.

وكان الاتحاد السكندري أطح بالعربي الكويتي خلال دور الـ32 من البطولة، والجدير بالذكر أن الاتحاد يشارك في البطولة للعام الثانى علي التوالي.