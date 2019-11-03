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صحف ألمانية تتساءل عن سر بقاء كوفاتش وهو يرد "اسألوا أصحاب القرار"!

بعد الهزيمة المدوية التي تكبدها بايرن في منافسات الدوري المحلي أمام آنتراخت فراكفورت، زادت الضغوط على المدرب نيكو كوفاتش، والصحافة تتسائل "ما سر الاحتفاظ به؟!". وبدوره يرد عليها بالسؤال.

وجهت صحف ألمانية اليوم الأحد (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني)، انتقادات قوية الى الكرواتي نيكو كوفاتش، متسائلة عن جدوى بقائه على رأس الإدارة الفنية لفريق بايرن ميونيخ بطل الدوري المحلي في كرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، بعد السقوط المذل أمام آينتراخت فرانكفورت أمس السبت.

وتلقى النادي البافاري خسارة قاسية بنتيجة 1-5 أمام مضيفه، الفريق السابق لكوفاتش، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من البوندسليغا، في أكبر هزيمة لبايرن في الدوري المحلي منذ العام 2009.

وزادت الخسارة من الضغوط على الكرواتي الذي يقود بايرن للموسم الثاني، لاسيما بعد تراكم النتائج السلبية مؤخرا. فقد اكتفى النادي في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الألماني بفوز وتعادل وخسارتين، وتلقى مرماه 12 هدفا في المباريات الست الأخيرة في بوندسليغا.

"ما هي الحجج المتبقية؟"

صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار تساءلت في عددها الصادر الأحد، عن "ما هي الحجج المتبقية للاحتفاظ بنيكو كوفاتش، الذي تخلى عنه فريقه حتى؟". في إشارة إلى وجود ثورة في غرفة الملابس ضده.

من جهتها، أوردت مجلة "كيكر" أن اللاعبين "ينتقدون النقص في المرونة التكتيكية والحلول لجهة اللعب في خط الهجوم"، مشيرة إلى أن هؤلاء يعتبرون في حلقاتهم الضيقة أن الحصص التدريبية "باتت تتمحور كثيرا حول الدفاع".

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وبحسب موقع "سبورت 1" الإلكتروني، من المتوقع أن يعقد أبرز مسؤولَين في بايرن، رئيسه أولي هونيس ورئيسه التنفيذي كارل-هاينز رومينيغه، اجتماعا الأحد للبحث في مستقبل كوفاتش (48 عاما).

وفي ما اكتفى بيان صحفي أصدره النادي صباح الأحد أنه سيتم التركيز على مباراة النادي المرتقبة الأربعاء أمام نادي أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات دوري الأبطال، لم تصدر عن أي جهة بافارية معلومات بخصوص مستقبل كوفاتش.

"أسألوا أهل القرار"

يذكر أن الكرواتي قد رد في تصريحات بعد مباراة الأمس، عن سؤال عما اذا كان لا يزال يشعر بالثقة في منصبه، "لا يمكنني القول. شعوري ليس هاما"، مضيفا بشأن مستقبله "يجب أن تسألوا من يملك القرار". وأضاف "لست ساذجا، أعرف كيف تجري الأمور"، مضيفا "حتى بعشرة لاعبين لا يمكنك أن تخسر 1-5. هذا أمر مخيب"، في إشارة الى خوض الفريق غالبية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتنغ.

وبنتيجة مباريات السبت وفي انتظار استكمال مباريات المرحلة الأحد، بات بايرن يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن كل من لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الخامس، وبفارق أربع نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

ويواجه الفريق البافاري محطتين مهمتين في الأسبوع المقبل، أولهما استضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، والتي اقترب من حجز بطاقتها الأولى المؤهلة للدور المقبل بتصدره بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات).

أما المحطة الأبرز فستكون السبت المقبل عندما يستضيف وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند في المرحلة 11 من الدوري المحلي.