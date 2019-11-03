شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبًا فى قائمة الإمارات بتصفيات آسيا للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الجهاز الفنى للمنتخب الإماراتى للشباب 23 لاعبًا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، والتى ستقام خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجارى. ويلعب منتخب الإمارات خلال التصفيات فى المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات: إيران، المستضيفة، قيرجستان ونيبال.

وجاءت قائمة المنتخب الإماراتى كالتالى: راكان وليد صالح، مبارك أحمد الزحمى، محمد عبد الله الوافى، نواف سالم الحارثى، زايد سلطان الزعابى، أحمد محمود الحمادى، عبد الله أبو بكر (الجزيرة)، سلطان عادل الأميرى وسيف عبيدالزعابى (اتحاد كلباء).

وتضمنت القائمة كل من: راشد عبد الله مال الله وعبد الله حمد المنهالى (الوحدة)، عبد الرحمن عادل، حارب عبد الله سهيل، حمدان حميد أحمد، خليفة يوسف عتيق ومحمد عيسى جاسم (شباب الأهلى).

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كما ضمت القائمة: فهد بدر الباروت (الإمارات)، مايد على الطنيجى (الرمس)، عيسى خلفان الحراصى (العين)، حمد عبد الله المقبالى (الفجيرة)، محمد عبد الرحمن المازم (النصر)، شهاب أحمد لشكرى ومبارك طارق مطر (الوصل).

وقال بدر أحمد الحمادى، مدير منتخب الشباب الإماراتى، إن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة فيدرو ميلين، اختار العناصر الأفضل والأكثر جاهزية على المستويين الفنى والبدنى، والتى أثبتت كفاءة وجدارة واستحقاقًا فى تمثيل المنتخب من خلال المعسكرات والمواجهات الودية التى خاضها المنتخب خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن معنويات اللاعبين مرتفعة للمنافسة بقوة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى النهائيات، مشيراً إلى أن الجميع جاهز لتقديم مستوى مثالى فى المباريات الثلاث.

ويستهل منتخب الإمارات، الذى وصل إلى إيران أمس الأول، مبارياته فى التصفيات بمواجهة منتخب نيبال يوم 6 نوفمبر الجارى، فيما يواجه منتخب قيرغستان بالجولة الثانية يوم 8 من ذات الشهر، على أن يختتم مبارياته بالتصفيات بمواجهة منتخب إيران يوم 10.