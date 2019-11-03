شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مبابى على وشك الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتمتع الفرنسى كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، باهتمام متزايد من كبار أندية أوروبا، بعد مستوياته المبهرة على المستويين المحلى والدولى.

وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن شركة الملابس التى ترعى يوفنتوس وريال مدريد، ستساهم فى انتقال مبابى إلى الملكى أو السيدة العجوز، حسب رغبة اللاعب والاتفاق مع النادى.

ويريد يوفنتوس ضم مبابى، فى ظل سعى البيانكونيرى لإيجاد بديل لكريستيانو رونالدو الذى تقدم فى العمر (34 عامًا).

فى الوقت نفسه، يصمم ريال مدريد على الفوز بخدمات كيليان مبابى، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، حيث لم يقدم إيدين هازارد المنتظر منه فى البرنابيو.

ومن المتوقع أن يثير مبابى فى الصيف المقبل، أزمات كبيرة لليوناردو المدير الرياضى لسان جيرمان، فى ظل مستواه الاستثنائى مع الفريق الفرنسى ورغبته فى الانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة.

وتشير التقارير إلى أن سان جيرمان لن يفرط فى مهاجمه الفرنسى، قبل انتهاء عقده فى صيف 2022، مهما كان المقابل المادى.

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كان مبابى برز فى سن مبكرة فى بطولة أكاديمية الشباب فى بوندى قبل أن ينتقل إلى موناكو، حيث شارك لأول مرة فى عام 2015، وهو فى سن الـ16 سنة. وفى عام 2017 وحينما كان عمره 18 عامًا ساعد ناديه موناكو فى تحقيق لقب الدورى الفرنسى للمرة الأولى منذ 17 سنة. قبل بداية موسم 2017–٢٠18 انتقل مبابى إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء فى الموسم التالى بمبلغ 180 مليون يورو، ليصبح أغلى مراهق بالعالم، وثانى أغلى لاعب فى العالم. فى موسمه الأول مع فريق العاصمة الفرنسية، ظهر مبابى بشكل مميز وفاز النادى بالثلاثية المحلية من الدورى والكأس وكأس الرابطة.

ترشح لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا عن أدائه الرائع فى موسم 2016–٢٠17 بالدورى الفرنسى ودورى أبطال أوروبا، وحصل على المركز الثامن. كما حصل على جائزة الفتى الذهبى فى نفس الموسم. كما ترشح لجائزة الكرة الذهبية 2017 وحصل على المركز السابع، ليحقق كل هذه الإنجازت وهو بسن الثامنة عشرة فقط.

لعب مبابى أول مباراة دولية له مع منتخب فرنسا فى مارس 2017، بعد أن كان يمثّل المنتخب سابقًا فى الفئات السنية تحت 17 و19 سنة.

فى 17 مايو 2018، استدعى مبابى إلى تشكيلة المنتخب الفرنسى المشاركة فى كأس العالم 2018 فى روسيا. فى 21 يونيو 2018، سجل أول هدف له فى كأس العالم أمام بيرو فى مباراة فوز فرنسا 1–0. وهذا الهدف جعله أصغر هداف فرنسى فى تاريخ كأس العالم فى سن الـ19 عامًا، وأصبح ثانى مراهق –بعد بيليه– يسجل فى نهائى كأس العالم.

فى 30 يونيو، اختير مبابى كأفضل لاعب فى المباراة بعد أن سجل ثنائية أمام الأرجنتين فى مباراة الفوز 4–3 من دور الستة عشر. ليصبح رابع أصغر لاعب فى تاريخ المونديال يحرز أهدافًا فى الأدوار الإقصائية بالبطولة بعد البرازيلى بيليه، والإنجليزى مايكل أوين، والأمريكى جوليان جرين، فى عمر الـ19 سنة و192 يوما. كما أصبح ثانى مراهق يسجل هدفين فى مباراة فى كأس العالم بعد بيليه فى مونديال 1958. فى مؤتمر صحفى بعد المباراة قال مبابى: «من الرائع أن تكون الثانى بعد بيليه، ولكن دعونا نضع الأمور فى مكانها- بيليه فى فئة أخرى».

حقق مع منتخبه لقب البطل فى كأس العالم 2018، وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد بعد تألقه فى البطولة وتسديده 4 أهداف كان آخرها هدفًا بتسديدة على بعد 25 ياردة ضد كرواتيا فى نهائى كأس العالم 2018 فى مباراة فوز فرنسا 4–2.

فى 15 يوليو، فاز المنتخب الفرنسى بكأس العالم 2018، وأنهى مبابى البطولة كثانى أفضل الهدافين بالشراكة مع عدد من اللاعبين. كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب عن أدائه خلال البطولة. وهنأه بيليه على وسائل التواصل الاجتماعى، وقال «مرحبا بك فى النادى».