شكرا لقرائتكم خبر عن «ديسابر» يعرقل مفاوضات الأهلى مع «تراورى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ سباستيان ديسابر، المدير الفنى لفريق بيراميدز، على رحيل لاعبه البوركينى، إيريك تراورى، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما جدد النادى الأهلى رغبته فى التعاقد مع اللاعب، الذى نجح فى جذب الأنظار إليه بشدة منذ انضمامه إلى الفريق، كما نال إعجاب رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، والذى كشف عن أن «تراورى» هو أفضل لاعب لفت انتباهه حتى الآن فى بطولة الدورى الممتاز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «تراورى» أبدى موافقته على الانضمام إلى النادى الأهلى، ولكنه اشترط موافقة نادى بيراميدز، خاصة أنه لا يزال يرتبط بعقد مع الفريق، ولكن تمسك «ديسابر» ببقاء لاعبه عرقل من المفاوضات، وقد تتجه النية إلى تجديد المفاوضات مرة أخرى مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب صعوبة ضمه فى يناير المقبل، خاصة فى ظل ارتباط بيراميدز بالمشاركة فى بطولة الكونفيدرالية.

من جهة أخرى، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن النادى لم يتلقَّ خطابًا رسميًا إلى الآن، بشأن ملعب مباراة النجم الساحلى، التى تُقام يوم 29 نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وانتشرت تقارير خلال الفترة الأخيرة عن تحديد ملعب رادس لاستضافة مباراة الأهلى والنجم الساحلى فى تونس.

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ويخوض فريق الأهلى معسكرًا مغلقًا فى الإمارات، لمدة أسبوع، ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التى حددها الجهاز الفنى خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، ويؤدى الفريق تدريباته على ملعب نادى شباب أهلى دبى.

وحرص «عبدالحفيظ» على توجيه الشكر إلى إدارة ومسؤولى نادى شباب أهلى دبى على استقبال الفريق وتذليل أى صعاب فى طريق تحضيرات الأهلى خلال معسكره، الذى بدأ يوم الخميس الماضى، والذى يستمر إلى الأربعاء المقبل.

وكشف «عبدالحفيظ» عن موقف اللاعبين الأفارقة المحترفين فى صفوف الفريق من الانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، تمهيدًا لخوض التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، قائلًا إن الثلاثى على معلول ووليد أزارو و«جيرالدو» سيتوجهون مباشرة من الإمارات إلى بلادهم للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية بعد نهاية فترة المعسكر التدريبى، وفقًا للأجندة الدولية التى تخوض خلالها منتخبات إفريقيا التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، المقررة إقامتها فى الكاميرون.

وينضم «معلول» إلى منتخب تونس، الذى يخوض لقاءى ليبيا وغينيا الاستوائية، يومى 15 و19 نوفمبر الجارى، فيما ينضم «أزارو» إلى منتخب المغرب، الذى يلعب أمام موريتانيا وبوروندى، فيما يلتقى منتخب أنجولا، بمشاركة «جيرالدو»، مع جامبيا والجابون، يومى 13 و17 من الشهر الجارى.

جاء ذلك، فى الوقت الذى قرر فيه الجهاز الفنى صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبى المقام حاليًا فى الإمارات، والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلى دبى للتحضير للمواجهات المهمة التى يخوضها الفريق فى المرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدورى الممتاز أو بطولة دورى أبطال إفريقيا.

فيما أجرى محمود متولى أشعة جديدة، فى الإمارات، وتم عرض الأشعة على استشارى ألمانى فى دبى للاطمئنان على حالته بشكل أفضل والتعرف على مدى تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة السوبر المصرى، والتى أبعدته عن المشاركة الجماعية.