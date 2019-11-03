شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الخلاف بين وزارة الرياضة و«الأوليمبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتفضت الجهة الإدارية ضد قرارات اللجنة الأولمبية وبعض الاتحادات بمنع مندوبى وزارة الرياضة من حضور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات بدعوى أن وجود ممثلين للوزارة تدخل حكومى، وهو ما يهدد بتجميد الرياضة المصرية، وأعلنت الإدارة العامة للأداء الرياضى، برئاسة الدكتور عادل رضوان، التمسك بأحقيتها فى حضور مندوبين الوزارة كمراقبين للجمعيات العمومية، وذلك وفقا للمادة 1 من القانون والتى أكدت أحقية الجهة الإدارية فى الإشراف على الأندية والاتحادات.

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كانت حالة من الغضب قد اجتاحت وزارة الرياضة بعد قيام عدد من الاتحادات بمنع مندوبى الوزارة من الحضور، فضلا عن قيام البعض بتحريض أعضاء الجمعيات العمومية على حضور مندوبين من الوزارة وهو ما اعتبره العاملون فى الوزارة إهدارا لهيبة الدولة وتفسيرا خاطئا للقانون وتزامن ذلك مع إرسال اللجنة الأولمبية خطابات إلى وزارة الرياضة أكدت خلالها احترامها لدور الوزارة الرقابى ولكن الرقابة اللاحقة فى إرسال لجان تفتيش على الاتحادات ماليا وإداريا، وليس فى حضور الجمعيات العمومية وألمح بعض أعضاء مجلس اللجنة الأولمبية إلى أنهم لن يسمحوا لمندوبى الجهة الإدارية بحضور جمعياتهم العمومية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تصاعدت فيه أزمة اتحاد انزلاق الهواة والتى أثارتها «المصرى اليوم» فى عدد أمس الأول السبت بعد منع سامح هاجر نائب الرئيس من حضور اجتماع الجمعية العمومية والتعدى عليه بالضرب، وهو ما جعله يحرر محضرا فى قسم الشرطة، وقدم مندوبو الجهة الإدارية تقريرا إلى الإدارة المركزية اعتراضا على منعهم من حضور الجمعية فى بداية الأمر، وتتجه النية فى وزارة الرياضة إلى إبطال الجمعية العمومية لوجود عوار فى إجراءات الدعوة وعدم اكتمال النصاب القانونى فى اجتماع مجلس الإدارة الذى دعى لانعقاد العمومية، كما قررت وزارة الرياضة تجميد أرصدة اتحاد الانزلاق فى البنوك.

فى سياق مختلف أسفرت نتائج لجان التفتيش فى اتحاد رفع الاثقال عن وجود مخالفات مالية بـ730 ألف جنيه وطالبت وزارة الرياضة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عادل فهمى برد المبلغ المالى خلال مدة 30 يوما من إخطاره قبل إحالة ملف المخالفات بالكامل إلى النيابة، وجاء رد عادل فهمى إلى وزارة الرياضة شفهيا صادما وفقا لمسؤول فى الوزارة حيث ابلغه فهيم حرفيا: «محدش يقدر يعملى حاجه» وهو الأمر الذى جعل الوزارة تعجل باتخاذ إجراءات قانونية بتجميد أرصدة كمال الأجسام فى البنوك لحين حسم المخالفات وتتجه النية إلى تجميد مجلس الإدارة ثم اتخاذ قرار بحله حال ثبوت مخالفة إهدار المال العام والمقدر بـ730 ألف جنيه والتى من بينها صرف 500 ألف جنيه خلال العام المالى 2016 /2017 قيمة مرتبات مدربين ومكملات غذائية للاعبى المنتخب الوطنى بالرغم من عدم مشاركة المنتخب فى أى بطولة دولية خلال هذه الفترة سواء داخل مصر أو خارجها.