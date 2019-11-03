شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: لا توجد أزمة مع لاعبى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم انضمام لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الدوليين إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة ليبيريا وديا المقرر إقامته يوم 7 نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أن محمد بركات، مدير الكرة تواصل مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى وتم التنسيق على تواجد اللاعبين الدوليين بالأهلى فى معسكر المنتخب الوطنى خلال الأسبوع الجارى، وفقا لحجز تذاكر الطيران خلال عودتهم من الإمارات فى المعسكر الذى يقيمه الأهلى خلال فترة توقف الدورى الممتاز، وقال البدرى لـ«المصرى اليوم» لا يوجد أزمة مع الأهلى بشأن اللاعبين الدوليين وتم التنسيق بين محمد بركات ومسؤولى القلعة الحمراء، وشدد «البدرى» على أن علاقته بكافة الأندية تقوم على الأحترام ولا يمكن لناد أو آخر أن يتقاعس عن دوره الوطنى فى دعم منتخب بلاده بما يتوافق مع اللوائح الدولية التى يعرفها كافة الأطراف. وشدد البدرى على أنه صاحب القرار فى الدفع بلاعبى الأهلى فى المباراة الودية من عدمه، لافتا إلى أن اختيار التشكيل الأساسى لا يمكن الاستقرار عليه قبل خوض مباراة ودية بـ72 ساعة، مؤكدا أن هناك أمور عديدة يركز عليها الجهاز الفنى فى المباريات الودية من بينها قدرات اللاعبين الفنية والبدنية ورغبته فى تنفيذ خطة المباراة التى سيخوضها فى المباريات الأساسية، إلى جانب تهيئة اللاعبين نفسيا للمباريات الدولية، فضلا عن السياسة الجديدة التى يتبعها الجهاز الفنى فى كيفية تعامل اللاعبين مع المباريات منذ توليه المسؤولية.

ويضم المنتخب الوطنى فى معسكره المقبل 10 لاعبين من الأهلى على رأسهم محمد الشناوى ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هانى وأحمد فتحى ومحمود وحيد ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات وحمدى فتحى، وعلمت «المصرى اليوم» أن البدرى سيعتمد بشكل أساسى على خمسة لاعبين فقط فى المباراتين الرسميتين أمام كينيا يوم 14 نوفمبر باستاد برج العرب وجزر القمر يوم 18 من الشهر نفسه وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وعمرو السولية وحسين الشحات، على أن تتم الاستعانة بهم حسب ظروف كل مباراة من المباراتين الرسميتين إلى جانب اللاعبين المحترفين على رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى، بالإضافة إلى عبدالله السعيد نجم بيراميدز وطارق حامد ومحمد عواد لاعبى الزمالك.

وينتظر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطنى إلى جزر القمر بطائرة خاصة يوم 15 نوفمبر الجارى وفقا لتوصية الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطنى، ويركز حسام البدرى، المدير الفنى، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، خصوصا بعد فترة توقف الدورى حتى يتمكنوا من إزالة الضغط النفسى والبدنى لمواجهتى كينيا وجزر القمر، وطلب البدرى من الجهاز الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض ضرورة عقد جلسات مع اللاعبين المنضمين حديثا للفريق للتأكيد على أنهم انضموا للمعسكر لأول مرة مع الجهاز الفنى الحالى من أجل وضعهم ضمن التشكيل الرئيسى للمنتخب والاستعانة بهم فى المراحل المقبلة.