شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب 200 ألف يورو من الناشئ الهارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فتحى مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى أنه جهز ملفا عن اللاعب الهارب مصطفى هاشم، للاحتراف بالدورى الإسبانى لعرضه على محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء وأمير توفيق، مدير التسويق بالنادى، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حفظ حقوق النادى فى رعاية اللاعب، وأشار مبروك إلى أن اللاعب لم يكن مقيدا فى قائمة الفريق الأساسية وليس متعاقدا مع النادى لكونه من الفئة الثالثة بالفريق حسب رؤية أحمد سراج، المدير الفنى لفريق الناشئين مواليد 2001،

وأوضح «مبروك» أن الناشئ حصل على ضجة إعلامية كبيرة رغم أن مستواه الفنى لا يؤهله لافتعال هذه الأزمة. وأكد والد اللاعب أن فتحى مبروك طالبه بسداد 200 ألف يورو قيمة حق رعاية اللاعب بقطاع الناشئين بالأهلى. وأضاف أن نجله وصل إسبانيا منذ شهر ونصف، ووقع على عقد مع فريق خوبى إسبانيول وينتظر حاليا البطاقة الدولية.