شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه : يسطع فى بلاد الإنجليز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت وسائل الاعلام الانجليزية، بالمصرى محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، عقب هدفه الذى سجله فى مرمى أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزى، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدورى الانجليزى والتى انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، ليستمر الريدز على صدارة المسابقة محافظا على فارق النقاط الست مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.

ونال محمود حسن «تريزيجيه»، الذى سجل هدفه الأول هذا الموسم مع ناديه، إشادة واسعة سواء أثناء خروجه من ملعب المباراة عن طريق الجماهير التى تواجدت فى المدرجات ووجهت له تحية كبيرة أو من زملائه ومدربيه بالفريق.

وحسب موقع «Birmingha» المتخصص فى تقييمات اللاعبين، فقد حصل اللاعب على أعلى تقييمات المباراة متفوقًا على لاعبين أصحاب خبرة كبيرة فى الدورى الإنجليزى.

وأجمعت وسائل الإعلام على أن «تريزيجيه» خطف الأنظار إليه بالمستوى الفنى المتميز الذى ظهر به أمام حامل لقب دورى أبطال أوروبا بفضل جهده الوفير أمام الريدز سواء بتسجيل هدف فريقه أو تحركاته المتميزة خلال اللقاء.

Advertisements

ونشرت صحيفة «ديلى ميل» تقريرا مطولا عن المباراة تضمن فقرة خاصة عن اللاعب المصرى، حيث أكدت الصحيفة أن «تريزيجيه» لاعب يقدم مستوى رائعا مع أستون فيلا، وهو بلاشك مفيد للغاية لناديه، وأضافت الصحيفة أن الفرعون المصرى صاعد بشكل كبير فى الدورى الانجليزى، وقادر على حجز مكان له فى أكبر الأندية الإنجليزية.

فيما أكدت صحيفة «ذا صن» أن «تريزيجيه» تألق فى مباراة دراماتيكية حسمها ليفربول لصالحه، بفضل خبرة لاعبيه ورغبتهم القوية فى الحصول على الثلاث نقاط للحفاظ على فارق النقاط مع المتصدر.

وقالت الصحيفة: الدورى الانجليزى يشهد ميلاد لاعب جديد وهو الفرعون المصرى محمود حسن تريزيجيه، بفضل هدفه الاول هذا الموسم، الذى سجله فى مرمى ليفربول. وأكدت أن تريزيجيه يسير على خطى محمد صلاح، وأن اللاعب لو وجد الدعم من ناديه خلال الفترة المقبلة، ستتصارع عليه كبرى الأندية الانجليزية.

وتطرقت صحيفة الجارديان إلى أن محمد صلاح لاعب ليفربول كاد يدفع ثمن نصيحته لمحمود تريزيجيه بالانضمام لأستون فيلا، وقالت الصحيفة إن «مو» لم يتوقع أن ينجح تريزيجيه فى تسجيل هدف، وأن يعطل الريدز فى مهمتهم فى الحصول على لقب الدورى الانجليزى، قبل أن تشهد المباراة تحولاً فى النتيجة فى دقائقها الأخيرة ونجاح ليفربول فى حسمها لصالحه.

على الجانب الآخر، سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، المدير الفنى، تجاه المستوى الذى ظهر به «تريزيجيه» خلال مواجهة ليفربول الإنجليزى باعتبار أن اللاعب من العناصر الأساسية التى سيعتمد عليها المدير الفنى خلال مباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر لهما يوما 14 و18 نوفمبر الجارى.