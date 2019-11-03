بكاء وانهيار لاعبي توتنهام بعد إصابة جوميز المروعة.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

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انتهت منذ قليل مباراة ايفرتون وتوتنهام بالتعادل الايجابي ١/١ في اطار منافسات الجولة ال١١ من الدوري الانجليزي الممتاز .



وشهدت المباراة اصابة خطيرة تعرض لها البرتغالي جوميز قد تنهي مسيرته في عالم المستديرة بخلع في كاحل القدم اليمني بسبب التدخل العنيف من اللاعب الكوري الجنوبي "سون" ولم يتردد الحكم ليقوم بطرد اللاعب مباشرة

وكانت اصابة جوميز هي خلع في كاحل القدم الايمن اثر تدخل عنيف من الكوري الجنوبي "سون" والذي استحق الطرد رغم انهياره بالبكاء علي جوميز في مشهد مؤثر كبير