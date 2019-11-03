بيتيس يحقق رقم قياسي جديد علي حساب ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

استضاف امس ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس في معقل "السانتياجو برنابيو" وفشل الملكي في خطف الصدارة بعد رفضه هدية ثمينة من جانب ليفانتي بعد فوز الاخير علي برشلونة بثلاثية مقابل هدف ، ليقدم للمرينجي هدية تصدر الليجا ورفض الملكي الهدية بتعادله السلبي المخيب للآمال



وحقق ريال بيتيس رقم قياسي جديد علي حساب ريال مدريد بتعادله السلبي امس ، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الاحصائيات والارقام القياسية ، ان ريال بيتيس هو الفريق الوحيد ضمن فرق الليجا الذي حافظ علي نظافة شباكه في ثلاث مباريات متتالية علي ارض الملكي .

ويشارك ريال مدريد الصدارة مؤقتا مع الغريم التقليدي برشلونة برصيد ٢٢ نقطة لكلا منهما ، بينما احتل ريال بيتيس المركز ١٤ برصيد ١٣ نقطة .