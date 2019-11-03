الاتحاد يلاحق العربية بفرصتي الوصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يكفي الاتحاد الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية، عندما يستضيف الوصل الإماراتي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن إياب نصف النهائي لدور الـ16.

وكان الاتحاد أنهى مهمة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب زعيبل بمقر نادي الوصل بمدينة دبي بالفوز 2-1.

في المقابل، يحتاج الوصل إلى الفوز بفارق هدفين لحسم التأهل إلى الدور المقبل.

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وينتظر أن يجري المدير الفني للاتحاد محمد العبدلي، بعض التعديلات في تشكيلة الفريق بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل الجماهير نتيجة الخسارتين المتتاليتين أمام أبها والند التقليدي الأهلي في الجولتين الثامنة والتاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة واحدة (1-2) ليتراجع الفريق إلى مركز مخيف في الترتيب العام للدوري، حيث يقبع في المرتبة الـ13 برصيد 9 نقاط من 9 مباريات بمعدل نقطة في كل مباراة.

ومن أبرز التعديلات المتوقعة، ظهور الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي بعد غياب طويل عن اللعب الرسمي في ظل إصابة الحارس الأساسي فواز القرني، والبديل عساف القرني، حيث شارك الأول في الديربي أمام الأهلي، وهو مصاب نتيجة تخوف الجهاز الفني من قلة خبرة الحارس الثالث أمين بخاري.

كما يتوقع أن يشرك العبدلي، البرازيلي جوناس دي سوزا بعد غياب طويل.

ومن الأسماء المتوقع أن يستبعدها العبدلي اليوم، الأرجنتيني إميليانو فيشيو، خاصة بعد أن أبدى تذمره أمام العبدلي نتيجة استبداله في مباراة الأهلي الخميس الماضي، وكذلك التشيلي كارلوس فيلانويفا لأسباب فنية.