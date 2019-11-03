العكايشي يحلم بالآسيوية مع العهد اللبناني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كوالالمبور

يلتقي العهد اللبناني مع فريق 25 أبريل الكوري الشمالي على استاد كوالالمبور في ماليزيا اليوم في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويتطلع الفريقان لحصد اللقب للمرة الأولى بعد أن وصل كلاهما لهذه المحطة للمرة الأولى في تاريخهما.

ويطمح العهد في حصد اللقب الأول للبنان، علما بأنه ثالث فريق لبناني يبلغ النهائي بعد النجمة عام 2005 والصفاء عام 2008.

Advertisements

كما أن 25 أبريل هو أول فريق من كوريا الشمالية يبلغ النهائي.

ويضم الفريق الكوري الشمالي لاعبين عدة من أصحاب الخبرة والمهارة، أبرزهم المهاجم كيم يو سونج الذي سجل 9 أهداف في البطولة، بعدما فاز بجائزة الهداف عام 2017، كما يبرز المهاجم الآخر ريم تشول مين والجناح سون فيونج إيل والمدافع وون سونج.

ويبرز في صفوف العهد حارس المرمى مهدي خليل، والذي سجل أعلى نسبة تصد بمعدل 88%، حيث تصدى لـ22 محاولة من أصل 25 تسديدة على مرماه، كما يبرز صانع الألعاب محمد حيدر الذي صنع 13 فرصة لزملائه في 7 مباريات، والأمر نفسه بالنسبة للمهاجم التونسي أحمد عكايشي.

وتصدر العهد المجموعة الثالثة في دور المجموعات برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، مقابل 8 نقاط للمالكية البحريني و7 نقاط للقادسية الكويتي و4 نقاط للسويق العماني.