الرائد يخطط لاصطياد جائزة المليون بطعم التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

ينتظر أن تعلن إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع عن شراء 22 ألف تذكرة، وهي كامل تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم المؤجلة أمام الند التقليدي التعاون، والتي ستقام الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وأكدت مصادر في نادي الرائد أن رئيس مجلس إدارة النادي فهد المطوع هو من تكفل بشراء التذاكر، على أن يتم التنسيق مع إدارة التعاون على آلية توزيع التذاكر الخاصة بجماهير النادي كسابقة تاريخية في لقاءات الفريقين.

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وتأتي هذه الخطوة من إدارة الرائد سعيا لاصطياد مكافأة المليون ريال المقدمة من الهيئة العامة للرياضة.

ولم يسبق للرائد الفوز بجائزة المليون ريال سوى مرة واحدة هذا الموسم، وكان ذلك في مباراة الهلال بالجولة الثانية بعد أن بلغ الحضور 11602 مشجع ومشجعة.

وكان الناديان اتفقا قبل سنوات مضت على تقاسم مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بواقع 50% لكل ناد في أي مواجهة تجمع بينهما بدلا عن أفضلية صاحب الأرض ونيله 75% من المدرجات، كما هو معمول به في بعض مباريات الديربي.