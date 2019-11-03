شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. ميتشو يحفز لاعبى الأبيض فى معسكر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، علي الحديث مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران المسائي المقام حاليا بملعب المعسكر المغلق للفريق بمدينة السادس من أكتوبر المقرر ختامه غداً بالمباراة الودية التى سيتوجه الأبيض لخوضها على ملعبه فى ميت عقبة مع جولدى وذلك على هامش توقف بطولة الدورى الممتاز.

وجاء حديث ميتشو مع اللاعبين والذي استمر لما يقرب من عشر دقائق عن عدة جوانب منها الفني ومنها التحفيزى ووجه المدير الفني للزمالك، اللاعبين، ببعض التعليمات الفنية المعينة التي ستنفذ اليوم وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع وعقب ذلك أشار ميتشو بانطلاق المران.

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وأدى لاعبو الزمالك، فقرة تأهيلية خفيفة علي هامش المران وذلك تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب أحمال الفريق وفضل الجهاز الفني للأبيض بقيادة الصربي ميتشو تخفيف الجانب البدني بالمران المسائي وذلك وفقا للبرنامج البدني والتأهيلي الموضوع للاعبين والذي ينفذ علي مراحل.

وكان الفريق قد خاض فقرة بدنية قوية صباح اليوم بجمانيزيوم فندق المعسكر، وكذلك بعض الفقرات الأخرى، وعليه تم تقليل الحمل التأهيلي والبدني في التدريب المسائي كما قام ميتشو بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات حيث تم تدريب اللاعبين علي بعض الأمور الفنية المعينة، والتمريرات السريعة ونقل الكرة في مربعاتوتولي كل فرد بالجهاز الفني للفريق مجموعة بينما قام ميتشو بالإشراف على هذه المجموعات وتوجيه التعليمات لهم بمساعدة معاونيه.