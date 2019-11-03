شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. ميتشو يحفز لاعبى الأبيض فى معسكر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء حديث ميتشو مع اللاعبين والذي استمر لما يقرب من عشر دقائق عن عدة جوانب منها الفني ومنها التحفيزى ووجه المدير الفني للزمالك، اللاعبين، ببعض التعليمات الفنية المعينة التي ستنفذ اليوم وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع وعقب ذلك أشار ميتشو بانطلاق المران.
وكان الفريق قد خاض فقرة بدنية قوية صباح اليوم بجمانيزيوم فندق المعسكر، وكذلك بعض الفقرات الأخرى، وعليه تم تقليل الحمل التأهيلي والبدني في التدريب المسائي كما قام ميتشو بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات حيث تم تدريب اللاعبين علي بعض الأمور الفنية المعينة، والتمريرات السريعة ونقل الكرة في مربعاتوتولي كل فرد بالجهاز الفني للفريق مجموعة بينما قام ميتشو بالإشراف على هذه المجموعات وتوجيه التعليمات لهم بمساعدة معاونيه.
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